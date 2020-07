Netflix anuncia nova série derivada de The Witcher

Divulgação The Witcher ganhará spin-off na Netflix





A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (27), a série The Witcher: Blood Origin , que antecede a história de The Witcher. Ainda não há uma data de lançamento para a produção, que será gravada no Reino Unido.





A série será um prefácio de The Witcher, contando a história da origem do primeiro Bruxo. Ela será ambientada no mundo élfico, 1200 anos antes do universo da série principal.

Blood Origin vai mostras quais eventos levaram à conversão dos mundos dos monstros, homens e elfos em um só, eslarecendo pontos que estão presentes em The Witcher .

“Como fã de fantasia ao longo da vida, estou muito animado para contar a história de The Witcher: Blood Origin. Uma pergunta está em minha mente desde que li os livros ‘The Witcher’: como era o mundo élfico antes da chegada cataclísmica dos humanos? Eu sempre fui fascinado pela ascensão e queda das civilizações, como a ciência, a descoberta e a cultura florescem logo antes dessa queda”, disse Declan de Barra, um dos produtores executivos da série.