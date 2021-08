Netflix acaba bloqueando usuários comuns ao tentar conter uso de VPN

Unsplash Netflix bloqueia usuários

A Netflix está aumentando os banimentos para proibir o uso de VPN, que dribla as restrições geográficas e permite o acesso de conteúdos internacionais. Nos Estados Unidos, porém, usuários reclamam que a plataforma de streaming também está bloqueando o acesso de endereços de IP residenciais. As informações são do portal Torrent Freak.

Na tentativa de impedir que os usuários acessem conteúdos internacionais, a Netflix acabou bloqueando até clientes que não realizam práticas consideradas proibidas pela plataforma.

Inicialmente, a empresa bloqueava o conteúdo apenas de quem usava VPN. Alguns usuários, porém, encontraram outra forma de acessar catálogos internacionais: usar IPs residenciais como proxies para parecer que são assinantes de provedores de internet local.

Com isso, a Netflix passou a bloquear também IPs domésticos nos Estados Unidos, o que passou a afetar clientes comuns, que não estavam usando técnicas para driblar o sistema.

De acordo com especialistas ouvidos pelo Torrent Freak, a Netflix pode tomar medidas contra quem burla a plataforma, mas sem afetar outros usuários. “O dano colateral é que centenas de milhares de assinantes legítimos da Netflix estão impedidos de acessar o catálogo completo do país em sua casa”, disse um porta-voz do WeVPN. Até o momento, a Netflix não comentou o caso.