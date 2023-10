Netanyahu diz estar em ‘guerra dupla’ e manda recado ao Hezbollah

U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (22) que o país está em ‘guerra dupla’ e avisou que responderá os ataques do Hezbollah aos israelenses. Segundo o premiê, o grupo libanês cometerá o ‘erro da vida’ caso entre no conflito.

O Hezbollah é um grupo terrorista que domina o sul do Líbano e apoia o Hamas, grupo palestino que está em guerra contra Israel. Ataques no sul libanês e no norte israelense são registrados desde a última semana e se intensificaram neste fim de semana.

“Se o Hezbollah decidir entrar na guerra, perderá a Segunda Guerra do Líbano. O movimento libanês cometeria o erro de sua vida. Nós atacaríamos com uma força que não podem sequer imaginar e isto seria devastador para o Estado do Líbano”, disse Netanyahu, em conversa com tropas israelenses.

Nas últimas horas, o exército israelense intensificou os bombardeios na região norte do país e solicitou a retirada dos moradores da região. Cerca de 200 mil pessoas foram deslocadas em Israel desde o início da escalada de tensões.

Benjamin Netanyahu garantiu que vencerá os conflitos e prometeu ‘esmagar’ o Hamas.

“Estamos agora numa batalha dupla, uma batalha é [obrigar o Hezbollah] recuar aqui, e a outra batalha é ganhar lá [em Gaza] uma vitória decisiva que esmagará o Hamas”, declarou.

O conflito ganhou contornos de guerra ainda no dia 7 de outubro, quando o Hamas enviou mais de dois mil mísseis contra cidades israelenses. O exército de Netanyahu respondeu aos ataques com artilharia contra Gaza e determinou a retirada de moradores na região.

Até o momento, mais de seis mil pessoas morreram, incluindo três brasileiros.

Fonte: Internacional