Nem juiz, nem poderoso: pai liga para quiosque do Leblon e se desculpa por filha

Joaquim Sarmiento/AFP/BBC Taxa de transmissão da Covid-19 no Ceará é de 0.66





De acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará, 177 cidades do estado ainda têm alta taxa de transmissão da Covid-19 , doença transmitida pelo novo coronavírus . O número equivale a 96% dos municípios cearenses.





Desde o início da pandemia, apenas sete localidades apresentam índice de transmissão inferior a 1: Caucaia, Crato, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Maranguape. O valor superior a 1 significa que uma pessoa é capaz de transmitir para mais de uma.

Portanto, nem todas as regiões do estado tiveram queda na situação de transmissão do novo coronavírus .

“Temos momentos diferentes nos municípios do Ceará. Apesar de uma região estar se acalmando, ainda temos municípios em plena evolução no número de casos”, afirmou Sayonara Cidade, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems).

Em municípios onde a taxa de transmissão da Covid-19 é maior, o estado está intensificando a realização de testes em massa.

O IntegraSUS informa ainda que a taxa de transmissão no Ceará é de 0.66, o que confirma a redução de casos surgindo. É o menor número desde o início de agosto.

O pico em agosto foi no dia 18, com taxa de 1.98. Nesse momento, significava que uma pessoa era capaz de transmitir o vírus para quase duas outras. A taxa de transmissão deve ser avaliada de acordo com o decorrer da epidemia, já que pode sofrer alterações para mais ou para menos.