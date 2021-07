“Nem deveria estar solto”, diz Marília Mendonça sobre agressões de DJ Ivis

Reprodução Marília falou para seguidores dela que concordam com Ivis se retirem das redes dela

Marília Mendonça publicou um recado aos 33,5 milhões de seguidores no Instagram. Ela, que está do lado de Pamella Holanda, agredida por DJ Ivis na frente da filha do casal de apenas 9 meses . “Eu estava lendo umas coisas aqui e fiquei muito indignada. Vim falar uma coisa muito séria para vocês”, começou o texto.

“Se você é meu seguidor, acompanha o meu trabalho, sabe quem eu sou, conhece a minha vida, conhece a minha luta, está começando a seguir aquele agressor agora, te convido a se retirar das minhas redes sociais, a parar de me seguir, porque não faz sentido nenhum você me acompanhar aqui, saber de toda a minha luta e seguir um agressor desse. O que vocês estão fazendo não faz sentido nenhum”, disse.

A cantora continuou: “Uma pessoa que começa a seguir um cara desse depois de tudo que viu, isso diz muito sobre essa pessoa. A minha luta não é essa, e se uma pessoa faz uma coisa dessa é porque a minha luta nunca te atingiu. Então você não sabe nada do que eu represento, do que faço na minha vida. De verdade, fico indignada com uma situação dessa, dessa situação ser tratada como uma fofoca qualquer, uma polêmica qualquer, a gente não está falando sobre isso, existe um limite de caráter”, declarou.

“Acompanhar uma fofoca e fazer crescer as redes sociais de um cara como esse, não tem sentido nenhum. Só coloca a mão na consciência e reflete porque vocês estão fazendo crescer uma rede social de um cara que nem solto deveria estar depois de tudo o que a gente viu, que dirá falando abertamente para milhões de pessoas. Só pensa um pouquinho só, tá?”, concluiu Marília.

No Twitter, Marília também se pronunciou. “Se você segue alguém capaz de fazer atrocidades como essa, isso diz muito sobre você. Isso aqui não é briguinha de namorado, briguinha de amiga ou uma polêmica qualquer que tá no hype… estamos falando de uma AGRESSÃO MUITO SÉRIA. existe um limite de caráter entre acompanhar uma ‘fofoca’ e fazer crescer as redes sociais de um agressor”, disse.

se você segue ele e está entre meus seguidores eu te convido a se retirar pro seu próprio bem… você já escolheu de que lado está… — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021





de um agressor que nem deveria estar solto, que dirá falando abertamente em uma rede pra milhões de pessoas — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021





Relembre o caso

DJ Ivis agrediu e ameaçou a mulher Pamella Holanda , de 27 anos. Segundo fontes do jornalista Leo Dias, a polícia foi chamada e ambos foram levados à delegacia metropolitana de Eusébio, no Ceará.

No dia 4 de julho, a Justiça do Ceará emitiu medida protetiva em caráter de urgência a favor de Pamella e de sua filha, Mel, de apenas 9 meses. Instruído por seus advogados, Ivis retirou todos seus pertences de casa, inclusive todo o dinheiro guardado.