Negros e índios precisarão ocupar 20% das vagas em concursos públicos no ES

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã desta quarta-feira (08) para atender uma ocorrência de resgate, no Morro do Moreno, em Vila Velha. De acordo com as primeiras informações, um homem e o filho, de nove anos não estavam conseguindo descer do local

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, o trecho em que as vítimas estavam era muito ingrime, por isso eles estavam com dificuldade.

Os dois conseguiram ser resgatados com sucesso e sem ferimentos.