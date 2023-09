Negócios, inovação e muito aprendizado na Acaps Trade Show 2023

A 35ª edição da Acaps Trade Show vai reunir milhares de pessoas envolvidas na gestão de supermercados, padarias, bares, hotéis, restaurantes e postos de combustíveis de todo o Espírito Santo, entre esta terça-feira (26) e quinta-feira (28), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Considerado o maior evento do setor supermercadista e de varejo do Espírito Santo, a feira possibilita que empresários e gestores do ramo conheçam as tendências e novidades do mercado, se capacitem e fechem negócios promissores.

Com o apoio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), a feira busca propor soluções para fomentar empresas da indústria, agronegócio, serviços e do comércio capixabas.

A Acaps Trade Show, realizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), reúne os principais players do setor varejista capixaba. Com o objetivo de fomentar a economia e fortalecer a cadeia produtiva supermercadista, que envolve padarias, bares, restaurantes e postos de combustíveis, o evento promove networking e troca de experiências entre os empresários. Na programação da feira, estão inclusos workshop, palestras e painéis que serão ministrados simultaneamente à exposição.

O Bandes estará presente no evento com um estande expositor, apresentando aos empreendedores as linhas de crédito disponíveis para micro, pequenas e médias empresas. Além das linhas de financiamento voltadas para a indústria e à aquisição de máquinas, como as linhas Finame, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os empresários poderão conhecer também linhas direcionadas para capital de giro e sustentabilidade, como Bandes Retomada e Bandes Solar. A equipe comercial do Bandes estará à disposição para fornecer orientações sobre como acessar essas linhas de crédito para investir no crescimento de seus negócios.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, destaca a importância da presença da instituição na Acaps Trade Show 2023, apresentando linhas de crédito e soluções para o crescimento das empresas varejistas capixabas. “A promoção do desenvolvimento sustentável no Espírito Santo está diretamente ligada às parcerias colaborativas que agregam valor, como a Acaps. É um evento que incentiva o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a geração de renda, fomentando o desenvolvimento sustentável da nossa economia”, afirma.

A partir de eventos completos e estratégicos como a Acaps Trade Show, surgem ideias inovadoras, fomenta-se a capacitação dos gestores, o networking e as oportunidades de negócios no Estado. Essas peças são essenciais para catalisar o crescimento da economia e fortalecer a relação de parceria entre o Bandes e os empresários capixabas.

Serviço:

Acaps Trade Show 2023 – Feira de Negócios do Varejo Capixaba

Data: 26 a 28/09 de 2023

Horário: das 14h às 22h

Local: Pavilhão de Carapina

Endereço: Avenida Marginal, 5.196, Jardim Carapina, Serra, Espírito Santo.

Texto: Maine Pinheiro

Saiba mais:

acapstradeshow.com.br

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES