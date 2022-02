The Music Journal Brazil Nego do Borel volta a ser investigado judicialmente pelo advogado de Duda Reis

O cantor Nego do Borel cobriu a tatuagem que tinha com o nome de Duda Reis em seu braço. Ele foi obrigado a fazer tal ação por motivos de que o artista não pode tocar direta e indiretamente o nome de Duda desde 2021. O problema é que ele fez uma homenagem a uma antiga dupla de funk, MCs William e Duda do Borel, e por causa disso, a polícia pode investigar ele novamente.

“Relíquias do funk, MCs William e Duda do Borel. Duda muitas vezes me inspirou para eu ser quem sou hoje, então esse nome vai ficar marcado em minha vida”, escreveu Nego do Borel.

Todavia, a advogada de Duda Reis, Izabella Borges , deu uma entrevista ao site Universa, e afirmou que a divulgação da tatuagem, pode ser considerada infração.

“Essa é uma forma sofisticada de continuar mantendo ela atrelada. Ele escreve ‘Duda do Borel’. É uma tentativa de mostrar que ele ainda exerce uma dominação e de dar publicidade a um pensamento distorcido e machista”, disparou Borges.

Leia Também

Desse modo, a defesa da influenciadora pode pedir uma nova investigação contra ele pelo crime de descumprimento da medida.