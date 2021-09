Nego do Borel teria contratado coach para entrar em “A Fazenda”

Reprodução/Instagram Nego do Borel teria contratado coach

Nego do Borel é um dos possíveis participantes de “A Fazenda 13” e teria topado entrar no reality show para se livrar do cancelamento. O funkeiro está passando por uma fase difícil na carreira e na vida pessoal e teria contratado até um coach para conseguir limpar a própria imagem durante a passagem pelo programa da Record.

Segundo o site Notícias da TV, o cantor teria se interessado em participar de “A Fazenda” por dois motivos. Nego do Borel estaria endividado e o reality show é uma possibilidade dele ganhar dinheiro com o cachê e com as ações de merchandising ao longo da edição. Mas o principal motivo para ele aceitar o convite seria a chance de reverter o cancelamento.

Nos últimos anos, Nego do Borel não emplacou nenhum grande hit e ainda se envolveu em diversas polêmicas. Primeiro ele foi acusado de cometer transfobia contra a youtuber Luisa Marilac e depois estourou a bomba do fim do noivado com Duda Reis, que o acusou de estupro, agressão e associação com o crime.

Com tantas polêmicas, o funkeiro precisa criar uma nova imagem com o público e teria escolhido “A Fazenda” para isso. O reality show já conseguiu limpar a barra de outros participantes que entraram no programa queimados, como Biel, Lucas Viana, Rafael Ilha e Lipe Ribeiro.

Pensando em conseguir esse mesmo feito, o cantor estaria trabalhando com um coach. Nas últimas semanas, ele estaria aprendendo mais sobre comportamentos machistas e LGBTfóbicos. Nego do Borel também estaria treinando uma maneira de se comunicar melhor, sendo menos explosivo e sem falar tantos palavrões.