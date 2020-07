Nego do Borel nega que mãe esteja vendendo quentinhas

Reprodução/Facebook Nego do Borel e a mãe estariam brigados





Na manhã desta sexta-feira (31), rumoes de que a mãe do Nego do Borel, Roseli Viana, estaria vendendo quentinhas para sobreviver começaram a circular pelas redes. Em vídeo gravado em seus stories do Instagram, no entanto, o cantor negou qualquer briga ou distanciamento.

“Seria um orgulho! Tenho máximo respeito por quem vende quentinha, cansei de comer quentinha na rua”, começou dizendo. “Mãe, não sabia que a senhora estava vendendo quentinha, a senhora não me falou nada… Eu perguntei a senhora hoje de manhã e a senhora também não sabia que estava vendendo quentinha. E se estivesse, melhor vender quentinha do que crescer em cima dos outros, roubar, fazer coisas erradas…”, continuou.

Nego do Borel ainda elogiou a comida de Roseli, dizendo que Alex é privilegiado por poder comer a comida dela todos os dias. “Alex é um cara que eu tenho muito carinho, que vem aqui em casa, vem aqui perder pra mim no video game”, finalizou.

Por meio da assessoria do filho, Roseli Viana enviou um vídeo à revista Caras desmentindo as informações. “Não estou vendendo quentinha, não estou vendendo comida e quero já de antemão dizer que se eu estivesse fazendo isso, iria fazer com muito orgulho porque é um trabalho como outro qualquer. Ganhar dinheiro honestamente é o que interessa, o que eu não poderia estar fazendo é roubando, matando”, declarou.

Roseli também negou a história de que estaria brigada com Nego por causa de Alex Alves, seu namorado. “Muitas vezes a gente vai para lá nos finais de semana, estamos sempre juntos e é isso. Fazer o que, né gente? A única coisa que eu digo é que, mais uma vez, é mentira!”, concluiu.