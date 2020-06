Nego do Borel faz homenagem a Duda Reis e tatua nome da namorada

Nego do Borel resolveu fazer uma homenagem para Duda Reis no Dia dos Namorados. O cantor tatuou o nome da namorada na altura da cintura. “Eu falei para os meus fãs que eu fiz uma tatuagem com seu nome, amor”, contou ele em um vídeo no Instagram ao lado da atriz.

Reprodução/Instagram Nego do Borel e Duda Reis





Leia também:

Sogra de Nego do Borel volta a atacar funkeiro: “Mau-caráter”

Sogro de Nego do Borel chama cantor de “oportunista egocêntrico”

Duda Reis teve anorexia e perdeu trabalhos devido a Nego do Borel, diz jornal

Nego também mudou o visual e raspou os cabelos. Na noite de quinta (11), ele falou como ia comemorar o Dia dos Namorados.

“Amor, amanhã é nosso dia, Dia dos Namorados. Na verdade, são todos os dias, mas amanhã é um dia especial. Você que tem sua namorada, sua esposa, que aproveite o dia de amanhã, que vai ser um dia muito especial. E amanhã vou fazer um jantar para o meu amor, vou cozinhar”, avisou.