Nego do Borel fala que Natal ‘não está sendo fácil’ após término com Duda Reis

Reprodução/Instagram Nego do Borel fala que Natal não está sendo fácil após término

Nego do Borel usou as redes sociais para desejar um bom Natal para seus seguidores, mas revelou que não estava muito em clima de festa na noite especial de celebração com a família. O cantor compartilhou um pouco de sua tristeza após o fim do relacionamento com Duda Reis e expressou seus sentimentos. “Meu Natal não está sendo um dos melhores, nosso momento ao todo não está nada bom, mas mesmo assim, quero hoje nesta data, não só reclamar, mas sim agradecer a Jesus por tudo que tem feito em minha vida. Ele é o amor o caminho a verdade e a vida. Obrigado, família e seguidores. Desejo um ótimo final Natal a todos vocês”, escreveu seguido de emojis chorando.

Duda também não pareceu estar tão feliz em seu post de Natal: “Feliz Natal! Que Deus nos abençoe e nos dê forças. Foi um ano muito difícil, mas creio que Jesus nunca saiu do controle e nunca abandonou o barco. Fiquem com Deus e se lembrem o verdadeiro significado dessa data”, recomendou.

Na manhã de quarta-feira (23), o funkeiro confirmou o fim de seu relacionamento com a atriz. No texto, ele comentou que “a vida é uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender”.