Nego do Borel está na mira da Globo para ‘BBB 21’, diz colunista

Reprodução Nego do Borel pode estar no ‘BBB 21’

Tiago Leifert já avisou, nesta quinta-feira (24), que o elenco do ‘BBB 21’ ainda está aberto. Ansiosos, os fãs do reality estão dando seus palpites sobre quais famosos estarão por lá. Nego do Borel, que acabou recentemente seu namoro com Duda Reis, é bastante citado e parece estar de fato na mira da Globo.

Segundo informações de Fefito, do UOL, a produção do programa estaria mirando em Nego do Borel. Isso porque o músico é considerado alguém polêmico e de personalidade forte. Ainda segundo o colunista, o cantou chegou a ser desaconselhado por amigos a aceitar o convite, mas não se recusou a conversar com a Globo.

Leifert ainda informou que os nomes devem começar a ser divulgados apenas quando as vinhetas começarem a ser exibidas na programação da Globo. Vale lembrar que o programa começa no dia 25 de janeiro e contará com protocolos rígidos de segurança por causa da pandemia da Covid-19. Os participantes ficarão confinados por 15 dias em um hotel, para ter a certeza que nenhum deles levará o novo coronavírus para dentro da casa.