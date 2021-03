Nego Di quebra contrato com a Globo e pode ter que pagar R$ 1,5 milhão

Youtube/Reprodução Nego Di diz não ter se sentido acolhido pela Globo e decidiu romper contrato

Nego Di falou sobree decisão de romper contrato com a Globo em entrevista à rádio Jovem Pan. O ex-participante do Big Brother Brasil está insatisfeito com o tratamento dado pela emissora após sua eliminação do reality show. “Estou chutando o balde”, disse.

Na conversa, ele disse que tem se sentido mais acolhido fora da emissora. “Os caras não me deram espaço. Eu tenho que ir aonde a galera está me acolhendo, fazer meu contraponto. Eu tenho que aproveitar, ganhar dinheiro e mostrar meu trabalho”, disse o humorista.

“Se eles me processarem, a multa pela quebra de contrato é R$ 1,5 milhão, só que eu não tenho nada. Então tá tudo certo”, disparou Nego Di. Ele também reclamou da suposta diferença no tratamento que ele recebeu da Globo em relação a outros participantes que já deixaram o programa, principalmente Karol Conká. Para ele, a rede passou pano para o comportamento da cantora para tentar salvar a carreira dela.

“O que me intrigou foi o acolhimento que a Karol Conká teve. Começou a me incomodar. Porque eu fiquei tipo: ‘Será que a minha família não importa tanto quanto a dela?’. Porque eu fui ameaçado, meu filho foi ameaçado, meu filho não pode mais ir para escola, tive que sair de lá de carro blindado, coisa que eu nunca tinha vivido”, desabafou.