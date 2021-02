Nego Di pede emprego a Boninho: “Me liga antes que Silvio Santos o faça”

Reprodução Nego Di falou sobre Karol Conká e pediu emprego a Boninho

Na noite de eliminação, Nego Di fez uma live para acompanhar a eliminação de Karol Conká no BBB 21 . O humorista, que era parceiro da rapper dentro da casa, falou mal dela mas também brincou com o fato de estar “desempregado”





Depois da live, Nego Di publicou uma captura da tela do celular para mostrar que cerca de 113 mil pessoas o acompanharam na eliminação de Karol Conká. Na legenda, ele pediu um emprego a Boninho.

“113 MIL DESOCUPADOS NA MINHA LIVE DE HOJE! ESTOURAMOS, OBRIGADA BRASIL. @jbboninho estou desempregado… Me liga antes que o Silvio Santos o faça! bjs”, disse.

Na live, ele disse que a rapper acabou com a vida dele. “Independente de qualquer coisa que tenha acontecido, ficou lá. E eu só desejo para a Karol que ela vá tomar no c* dela, vai pra p*** que pariu. Por que ela ajudou a acabar com a minha vida”, disse.