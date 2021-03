Nego Di explica polêmica sobre “tocar a flauta” no BBB 21: “Não foi isso”

Reprodução Nego Di explicou a polêmica no programa de Rafinha Bastos

Nego Di se pronunciou sobre a fala polêmica da “flauta”. Em participação no podcast ‘Mais que 8 minutos’, de Rafinha Bastos, o ex-BBB explicou a visão sobre os fatos. Internautas e fãs do programa entenderam que o gaucho estava fazendo piada com assédio sexual, ao dizer que não poderia dormir com Carla ou Thaís, com o perigo de ” tocar a flauta “.





O comediante explicou o porquê da fala. “O Arthur tava num ‘terêtetê’ com a Carla, mas não sei o porquê de ele dar uma fugida dela. Primeiro porque ela era muito famosa, depois porque ele queria fazer e não podia ‘dar o balaço’, e aí ele ficava fugindo para evitar”, disse.

“Tava o Projota falando com ele: ‘Tu tem que te aproximar da mina, tem que ficar perto dela’. Eles ficavam muito distantes, então o Projota falava: ‘Chega junto, deita do lado’. Aí eu cheguei pra brincar. Claro, foi uma brincadeira idiota minha, mas não foi isso que eles tão falando. Eu falei: ‘Deita ali e tal, tira a flauta do ‘case”. Eu falei isso dele, porque era ele e a mina”, completou.

Nego Di também disse que a versão contada aqui fora não fez sentido. “Aí eu saio aqui fora e tão falando: ‘Nego Di fala que, se deitasse do lado de Carla e Thaís – ainda colocando a Thaís no meio – iria se masturb*r’. E eu fiquei: ‘Que?’. É ser muito idiota. Eu não sou burro a esse ponto. Eu tenho filho, família, jamais ia falar isso. A brincadeira pode ter sido idiota? Beleza, foi, mas não foi isso”, disse.

O gaúcho também disse que não foi para a casa ficar com ninguém, mesmo que tenham tentado fazer algo acontecer entre ele e Sarah.