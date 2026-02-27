Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa

O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (24), uma mulher de 28 anos suspeita de extorsão, perseguição, lesão corporal e ameaça praticadas contra uma idosa no Centro de Itapemirim.

A ação foi coordenada pela delegada titular do NEAM, delegada Daniella Albuquerque e o titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Edson Lopes Junior.

De acordo com as investigações, no dia 23 de fevereiro, por volta das 15 horas, a vítima, uma costureira, estava em sua residência, no Centro de Itapemirim, quando a suspeita foi até o local exigindo dinheiro. Diante da negativa, a autora deixou o local, mas retornou pouco tempo depois. Segundo relato da vítima, a suspeita invadiu o imóvel e, de posse de um pedaço de madeira, passou a desferir diversos golpes contra ela, atingindo braços, costas, perna esquerda e mãos, causando várias escoriações. A vítima precisou ser encaminhada à unidade hospitalar para realização de exame de lesões corporais.

Ainda conforme apurado, a agressora tentou subtrair a máquina de costura da vítima e, não conseguindo levá-la, arremessou o equipamento contra a parede, danificando-o. O bem está avaliado em aproximadamente R$ 2.500,00.

“No dia seguinte, a vítima voltou a ser ameaçada pela suspeita enquanto aguardava em uma fila para receber cesta básica em um ginásio de esportes do município. Na ocasião, a autora estava com uma faca e afirmou que iria matar a idosa. A ameaça não se concretizou devido à intervenção de populares e ao acionamento da Polícia, momento em que a suspeita fugiu”, contou a delegada Daniella Albuquerque.

Diante da gravidade dos fatos e do risco iminente à integridade da vítima, equipes da Polícia Civil realizaram diligências nas proximidades da residência da idosa e localizaram a suspeita apresentando comportamento agressivo. Ela foi abordada e conduzida à autoridade policial. Em razão da resistência e para garantir a segurança da equipe e da própria conduzida, foi necessário o uso de algemas.

A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de extorsão, perseguição, lesão corporal e ameaça, sendo posteriormente encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.







