Náutico bate o Goiás fora de casa e se isola ainda mais na liderança da Série B

Jean Carlos marcou o gol de mais um triunfo do Timbu, que segue invicto na Série B 2021

O líder da Série B venceu mais uma! Na noite desta sexta-feira (9), pela décima rodada da competição, o Náutico superou Goiás por 1 a 0, no Hailé Pinheiro, e se isolou ainda mais na liderança, com 24 pontos somados. Já o Esmeraldino tem 16 e caiu para o sexto lugar.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções e terminou zerado no Hailé Pinheiro. O Náutico até teve mais a bola no pé, só que foi pouco efetivo no ataque. Paiva e Jean Carlos tentaram para o Timbu, mas esbarraram tanto na falta de pontaria quanto nas mãos de Tadeu. Enquanto o time da casa levou perigo em finalização de Bruno Mezenga, que carimbou o poste, e em cabeçada de David Duarte defendida pelo goleiro.

Na volta do intervalo, foi o Goiás que passou a controlar o jogo. Dadá Belmonte, aos sete, bateu para fora. Dois minutos depois, Caio parou em Jefferson. Na sequência, Alef Manga teve grande chance para abrir a contagem, mas viu Camutanga salvar o Náutico quase em cima da linha. Aos poucos, o Esmeraldino diminuiu o ritmo. E o Náutico chegou na bola parada, aos 30 minutos, depois que Jean Carlos cobrou falta, o arremate pegou na barreira e voltou para o camisa 10, que arriscou de novo e dessa vez acertou o cantinho da meta adversária: 1 a 0.

Nos últimos minutos da partida, as equipes partiram para uma pressão final. Pelo Timbu, Breno, aos 40, acertou a trave, e na sobra Paiva mandou longe do gol. Já pelo Goiás novamente Bruno Mezenga fez a finalização e mais uma vez Jefferson fez a defesa garantindo os três pontos para o Náutico.