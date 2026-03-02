Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’

O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza, fruto do relacionamento com Rafa Kalimann, de 32 anos. A pequena, que completou apenas dois meses de vida, já está vestindo roupas indicadas para bebês de três a seis meses, deixando o artista impressionado.

Nos Stories do Instagram, o forrozeiro mostrou a peça escolhida e revelou que não acreditava que serviria na menina. “Essa roupa aqui é de três a seis meses, gente. Ela está com dois meses. Olha isso aqui, está certinha nela já. Jurei, quando peguei ontem, que não ia dar nela, não”, disse, admirado com o tamanho da filha.

Bem-humorado, Nattan ainda brincou ao falar diretamente com Zuza. “Olha o tamanho dessa menina já, usando de três a seis meses. Você está muito grande, mulher”, declarou o cantor, arrancando reações carinhosas dos fãs, que acompanham de perto a rotina da família nas redes sociais.