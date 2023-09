Reprodução/Instagram Nathalia Arcuri supera Gisele Bündchen e vira a famosa mais influente

A jornalista, apresentadora e especialista em finanças Nathalia Arcuri é a celebridade mais influente no país em 2023, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Ipsos. Seu canal do Youtube, chamado “Me Poupe!”, é pioneiro na criação de conteúdo sobre finanças no Brasil e atualmente conta com 7,45 milhões de inscritos. Nathalia superou grandes nomes, como Paolla Oliveira, Gisele Bündchen e Paola Carosella. O apresentador e atleta paraolímpico Fernando Fernandes é o único homem no TOP 5 do ranking.

A pesquisa utilizou como base nove critérios, cada um com um peso diferente, para medir o índice de influência das celebridades. São eles: Confiança e Credibilidade (19%), Alegria e Carisma (9%), Modernidade e Conexão Jovem (19%), Engajamento e Causas Sociais ou Ambientais (6%), Sucesso (18%), Diversidade (5%), Beleza (10%), Hábitos Saudáveis (4%) e Bom Exemplo (10%).

O primeiro lugar no ranking geral, conquistado por Nathalia Arcuri, foi puxado pelo seu bom desempenho em “Confiança e Credibilidade” — critério que analisa a autenticidade, experiência e acessibilidade do famoso ou famosa em questão — e “Sucesso” — fator que olha para a seriedade, talento e os trabalhos marcantes.

A chef Paola Carosella também teve um bom desempenho na categoria “Confiança e Credibilidade”. Já a atriz Paolla Oliveira e a modelo Gisele Bündchen se destacam no critério “Beleza”, enquanto Fernando Fernandes, do reality show ‘No Limite’ (TV Globo), foi o primeiro colocado em “Hábitos Saudáveis” e “Bom Exemplo”.

“A evolução da lista das TOP 10 celebridades mais influentes do Brasil, desde a primeira edição em 2017, reflete três tendências: (1) crescimento do digital como canal de acesso às celebridades – nomes que surgiram e se consolidaram nesse meio ganham cada vez mais espaço; (2) busca por maior ‘identificação’, o que se traduz em uma lista mais plural, mais diversa; (3) busca por relevância, isto é, o que essa celebridade fala que interessa o público? Nesse sentido, celebridades com credibilidade em temas específicos, como finanças, alimentação e autoestima, ganharam relevância”, diz Mariana Andrade, gerente sênior da área de Pesquisa de Criatividade e Comunicação da Ipsos e responsável pelo estudo.

Alegria e Carisma

A atriz Clara Moneke, a Kate de ‘Vai na Fé’ (TV Globo), aparece pela primeira vez no ranking e já ocupa a segunda colocação, atrás apenas da atriz e apresentadora Tatá Werneck no critério “Alegria e Carisma”. Em seguida, vêm o cantor Leonardo, o apresentador Bruno de Luca e o comediante Rafael Portugal.

Modernidade e Conexão Jovem

Esta categoria considera pessoas que ditam a moda e conversam com a Geração Z (pessoas de até 24 anos). Das seis jovens mulheres que dominam a categoria, três são empreendedoras no ramo de cosméticos : Virgínia Fonseca (1°), Bruna Tavares (4°) e Mari Maria (6°). Na lista, também aparecem a influenciadora Viih Tube (2°), a apresentadora Maisa Silva (3°) e a atriz Marina Ruy Barbosa (5°).

Engajamento e Causas Sociais ou Ambientais

Os rappers são destaques quando se trata de “Engajamento”: Emicida e Mano Brown aparecem em primeiro e segundo lugar respectivamente, e Djonga, em quarto lugar. Além deles, temos a apresentadora Xuxa, a campeã do BBB20, Thelma Assis, o ator Bruno Gagliasso e a influenciadora Jout-Jout.

Diversidade

Outra categoria na qual os músicos brilham é “Diversidade”, com a cantora Liniker no topo, seguida de Linn da Quebrada. Também estão no TOP 6 Pabllo Vittar (3°), Gloria Groove (4°) e Ludmilla (6°). Enquanto isso, o rapper Djonga (5°) faz dobradinha no levantamento da Ipsos.

Batizado de “Most Influential Celebrities 2023” (“Celebridades mais influentes de 2023”, em tradução livre), o estudo entrevistou 2 mil pessoas entre 27 de julho e 7 de agosto de 2023, nas cinco regiões do Brasil. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.

