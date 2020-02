Natalie Portman borda em vestido nomes de diretoras esnobadas pelo Oscar 2020

Talvez a maior crítica feita às indicações do Oscar 2020 foi a ausência de mulheres indicadas a melhor direção. Entre os nove título selecionados para melhor filme, apenas um tem uma diretora (Greta Gwerwig, de “Adoráveis mulheres”). Gerou-se então, expectativa sobre possíveis alfinetadas na cerimônia. No entanto, as críticas já surgiram no tapete vermelho do Dolby Theatre.

Leia também: Relembre as canções originais que venceram o Oscar nos últimos 10 anos

arrow-options Reprodução/Twitter Natalie Portman





Leia também: Spike Lee faz homenagem a Kobe Bryant no tapete vermelho do Oscar 2020

A atriz Natalie Portman decidiu bordar na capa do seu vestido os nomes das diretoras mulheres que foram esnobadas pela Academia este ano. Entre eles, o de Greta, além de Melina Matsoukas (“Queen & Slim”), Marielle Heller (“Um lindo dia na vizinhança”) e outras.

Leia também: Academia prepara homenagem a Kobe Bryant no Oscar 2020

“Quis reconhecer todas as mulheres que não foram reconhecidas pelos seus trabalhos”, disse a atriz, venedora do Oscar por “Cisne negro”, no red carpet.

“Eu queria dar o reconhecimento as mulheres que não foram reconhecidas por seu trabalho incrível este ano”. A capa que a Natalie Portman está usando essa noite no #Oscars , está com o nome de todas as diretoras que foram ignoradas pela Academia! pic.twitter.com/hljnvcTVMR — Avengers Assemble Brasil (@AAssembleBR) February 10, 2020