Natal será com chuva e vento de até 100 km/h em várias Cidades do Espírito Santo

Um dos novos avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam chuvas de até 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100km/h

O clima natalino dá lugar às pancadas de chuva e ao vento de até 100km/h no Espírito Santo neste sábado (24). O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, ambos de chuvas intensas, válidos até as 10h deste domingo (25), dia de Natal. As informações são do Inmet e de A Gazeta.

+ Chuva deve permanecer no Espírito Santo até o Ano Novo