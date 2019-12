Natal recorde: Amazon Prime ganha 5 milhões de assinantes em uma semana

arrow-options Getty Images iPhone 12 tem design vazado





Após alguns meses turbulentos, o cenário para a Apple não parece melhorar. Afinal, os primeiros designs do iPhone 12 vazaram e não agradaram os usuários da marca, que esperavam mais novidades. Esse vazamento ocorre logo após a empresa admitir que usuários do iPhone 11 estão sujeitos a verificações secretas de localização e afirmar que a atualização mais recente do iOS 13.3 teve duas falhas.

O design foi publicado pelo popular site japonês, Mac Otakara , o mesmo que revelou que a Apple removeria o fone de ouvido com o iPhone 7 . Adquirido por uma fonte da gigante chinesa Alibaba , Mac Otakara publicou a primeira maquete impressa 3D do iPhone Pro Max 2020 e, ao que tudo indica, a Apple continuará com o design modelo do iPhone X pela quarta geração seguida.

Possível design do iPhone 12





Não é só o design externo do iPhone 12 Pro Max que é semelhante aos modelos antigos, mas as dimensões quase não mudaram. Mac Otakara afirma que o protótipo possui 6,5 polegadas, ao contrário da tela maior que apareceu em outros vazamentos.

Ainda, as dimensões parecem praticamente idênticas: o iPhone 12 Pro Max (mock-up) possui 159 X 78 X 7,1 mm; enquanto isso, o iPhone 11 Pro Max possui 158 mm X 77,8 X 8,1 mm. No geral, a mudança é de apenas 1 milímetro por dimensão.

Porém, essas medidas indicam que o aparelho terá uma espessura reduzida, ao contrário do iPhone 11 , que buscou acomodar baterias maiores. Por outro lado, a Apple não lança celulares tão finos quanto esse novo modelo desde o iPhone 6 Plus.





O modelo também retoma as curvas de seu antecessor para obter bordas mais angulares, semelhantes ao iPhone 4 . Além disso, há outras duas pequenas mudanças: Mac Otakara relata que os controles de volume e mudo “diminuem cerca da metade do tamanho de cada botão” e que o slot do SIM também foi reduzido. Vale a pena comentar que o acabamento branco da impressão não é o oficial e provavelmente deve ser apenas a cor de saída da impressora 3D para facilitar a visualização do design.

No entanto, Mac Otakara disse que encontrou uma mudança que não conseguiu identificar. No lado esquerdo da maquete existe o que “parece ser um conector misterioso. O formato é semelhante ao do iPad Pro (11 polegadas) e do iPad Pro 12,9 polegadas (3ª geração)”, afirmou. Outra teoria é que isso poderia ser um conector e um carregador Apple Pencil , apesar de ser uma maneira pouco prática e insegura de carregá-la.

Porém, vale lembrar que a Alibaba afirmou que o protótipo é entendido como “um dos vários modelos” no qual a Apple está trabalhando neste estágio e poderia ser um “dispositivo alternativo”, caso alguma das ideias mais radicais não consigam estar prontas para o lançamento do celular.

Segundo o colunista da Forbes , Gordon Kelly, os principais apelos para os modelos do iPhone 12 aparentam ser técnicos e não superficiais. Entre as mudanças aguardadas estão as telas ProMotion de 120 Hz, o adeus à porta lightning, reintrodução do Touch ID e a criação de uma câmera 3D de longo alcance.