Natacha Horana, bailarina do Faustão, diz que ganhou 6 kg nas férias

View this post on Instagram

Eu continuo cuidando do corpo, da minha saúde, da minha mente, do meu trabalho e dos meus estudos. Natural isso não é? Acredito que tudo está muito conectado e é isso que as mulheres devem entender. Cuide de você. Mas, como um todo. Se não você se sentirá frágil, algo que você não é. Simples. Você é uma mulher muito mais forte do que pensa. Não ligue para as críticas maldosas. Seja uma mulher especial e eu sei que você é. Realiza mulher! E nada de achar que você depende de alguém para ser feliz ou para viver. Você precisa de você. Do seu amor próprio! Ah, e unidas somos muito mais fortes!