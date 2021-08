Nasser e Andressa Ganacin, do ‘BBB 13’, se casam; veja fotos

Reprodução/Instagram Andressa e Nassar, ex-bbbs, se casam





Quem disse que amor de reality não dura? Na tarde desta quinta-feira (19), Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin, ex-participantes do “BBB 13”, se casaram em uma cerimônia íntima para poucos convidados em Itu, no interior de São Paulo.

Nasser e Andressa compartilharam bastidores da cerimônia e se emocionaram ao longo do dia. “Já choramos bastante, fizeram muitas surpresas para a gente e estamos felizes”, disse Andressa.





Os dois se conheceram dentro do confinamento do “BBB 13” e viveram uma improvável história de amor na época. Andressa relembrou momentos ao lado do marido e avisou que vai casar com Nasser mais vezes.

“A celebração do amor é algo tão lindo. A gente esperou tanto por isso e o coração está transbordando. Vamos casar outras vezes também. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida”, completou Andressa.