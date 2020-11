Nasce Suzanne, primeira filha de Júlia Pereira com um dos herdeiros da RedeTV!

Divulgação Rayssa Bratillieri comemora 23 anos em Campos do Jordão, interior de SP





Rayssa Bratillieri, intérprete da mimada Soraia, filha de Assad, vivido por Werner Schünemann, em “Éramos Seis”, da Globo , tirou uma semana de folga e aproveitou para conhecer Campos do Jordão, a apenas 167 quilômetros de São Paulo. A bela, que é natural de Apucarana, no Paraná, e vive no Rio de Janeiro, postou em suas redes sociais que não estava preparada para o frio da cidade serrana, mas, mesmo assim, não deixou de curtir atrações, como o Bosque do Silêncio e o Parque Tarundu, onde fez arvorismo. “Estou em Campos do Jordão com a família. Que sonho de lugar! Calmaria no coração, som dos pássaros e comida”, disse, referindo-se ao roteiro gastronômico.

Por lá, a atriz ficou hospedada na charmosa Pousada Santha Serra, localizada a poucos metros do centro turístico Vila Capivari, onde comemorou antecipadamente seu aniversário de 23 anos, com direito a bolo e “parabéns a você”. Ao descrever a viagem, não economizou elogios e destacou que havia faltado “apenas uma pessoinha”: o namorado André Luiz Frambach, ator com quem fez par romântico no remake das 18h e na temporada de 2017 de “Malhação”. Para completar o tour, ela também foi conhecer a Fundação Lia Maria Aguiar. “Essa instituição serve de exemplo e inspiração para transformar a vida de quem vai estar na linha de frente do mundo amanhã”, destacou em contato com o iG Gente .

Golpe no WhatsApp: “Cuidado, não sou eu”

Keila Lima é mais uma vítima do golpe do WhatsApp, o qual vem crescendo durante o período de distanciamento social. “Tinham hackeado meu aplicativo e estavam entrando em contato com amigos e familiares, passando-se por mim. Agora, está tudo certo, graças a Deus!”, explicou a apresentadora, que está no comando do “De Bem Com a Vida”, exibido diariamente pela Rede Gospel de Televisão. Não à toa, fez questão de enviar uma mensagem para os contatos em sua lista de transmissão, pedindo que a desbloqueassem, pois havia resolvido a situação. Por fim, relembrou que a prevenção ainda é considerada a principal estratégia de combate a esse crime. “Se receber recado pedindo ajuda, certifique-se de que é real. Converse com outras pessoas antes de fazer qualquer depósito e habilite a verificação da plataforma em duas etapas”, alertou.

Colhendo os louros

Para Sirlei Santos, que está à frente da Memorie Eventos, com atuação em São Paulo, participar da live de aniversário da cantora Adryana Ribeiro, no Recanto Santa Rita, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi um grande prazer, já que é fã de seu trabalho há muito tempo. Prova disso foi o post publicado por ela em seu perfil no Instagram. “Distraída em uma tarde, meu celular tocou, e, quando visualizei a mensagem, era um pedido muito simpático de alguém que nem acreditava que poderia conhecer pessoalmente. Tinha uma viagem marcada, mas não resisti e vim antes somente para atender àquele convite tão especial: ornamentar sua transmissão”, falou a “party planner” queridinha de muitos famosos, pouco antes completar: “Quanta emoção poder fazer parte desse time que, com tanto carinho, nos acolheu”. Como não amar?

Retorno em grande estilo

Depois da interrupção das gravações no Marrocos, motivada pela pandemia da Covid-19, Esther Góes participa da retomada de “Gênesis”, pela RecordTV , com estreia prevista para janeiro. Na história de Abraão, de autoria de Camilo Pellegrini e Emílio Boechat, caberá à veterana atriz desempenhar a segunda fase de Nadi, uma das esposas de Terá, de Júlio Braga, pai de Abraão, vivido por Zécarlos Machado, já que a primeira ficará sob os cuidados de Camila Rodrigues. Baseada no livro Gênesis da Bíblia, a trama terá como foco desde a criação do homem até a escravidão dos hebreus no Egito.

Atenção, mamães e papais!

Neste sábado (7), a Band colocou no ar — no horário do “Band Kids”, às 6h30 — o desenho “Os Chocolix”, criado por Jacqueline Shor, que, aliás, não escondeu a alegria com a novidade. “Estou muito feliz com a estreia. Com essa parceria, iniciamos uma nova fase de expansão da animação. Tenho certeza de que será um sucesso”, declarou à coluna. Para quem ainda não sabe, “Os Chocolix” são uma família de chocolates de cores diferentes que vivem no esplêndido Reino de Chocolândia. O programa prioriza a diversidade e a prevenção do bullying. Entre os personagens, há a Dona Branca, o Don Cacau, os filhos Chocomark e Chocolyne e a mascote Docecookie. Juntos, eles vivem aventuras incríveis e divertidas enquanto aprendem sobre o conceito de amizade, valores e a importância da família.

Ao mestre com carinho!

Ex-integrante do grupo infantil Trem da Alegria, sucesso nos anos 1980 e 1990, e autor do livro “O Portal Multimensional”, Luciano Nassyn usou seu perfil no Instagram para prestar a última homenagem a seu pai, Nilo Alves do Nascimento, falecido na semana passada. “É, meu velho, acabou o sofrimento de dois anos, sua luta foi árdua. Que o plano astral possa cuidar de ti daqui para frente com o amor incondicional que eles sentem por nós. Eu deixo essa lembrança de uma época em que você foi o grande herói da minha vida”, escreveu, mencionando a alegria de uma reconciliação entre os dois. “Gratidão! Vá em paz, encontre a luz”, continuou o cantor na legenda de um post em que há uma série de imagens. Andréa Faria Sorvetão e Rita Cadillac foram algumas das artistas que desejaram força à família!

Evento badalado

Em plena comemoração das mais de 700 mil visualizações no YouTube de sua nova aposta musical, “Anjos Vêm do Céu”, Tania Mara, que está na bancada de jurados do “Canta Comigo Teen”, fez questão de prestigiar a inauguração da clínica Artemis, do dermatologista Júlio Pierezan, localizada nos Jardins, na zona sul de São Paulo. Seguindo as recomendações de segurança informadas pela OMS quanto a higiene e cuidados pessoais, ela só tirou a máscara na hora de posar para fotos com o renomado profissional, que tem especialização em transplante capilar pelo Instituto MCI de Buenos Aires, Argentina. Por fim, mas não menos importante, Pierezan também atende o produtor musical e parceiro de painel de Tania no reality musical da RecordTV , Thiago Gimenes, além do influencer Thiago Molina.





Novo sucesso a caminho!

No mês passado, Angel B lançou “Our Last”, que tem uma sonoridade R&B, com fortes influências do hip-hop e também de música caribenha, em parceria com o cantor e produtor October London. “Essa colaboração com October London surgiu em uma das turnês com o rapper Snoop Dogg. Recebi a faixa dos produtores e mostrei para o October, que se amarrou e escreveu o refrão. Já o restante foi escrito pela compositora Toccara Lanett”, revelou. Mas as novidades não param por aí! O single chegou acompanhado de um videoclipe sensual e cheio de empoderamento, gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Criei todo o conceito e convidei o José Omar para dirigir a gravação. Foi um dia inteiro, e cheguei a trocar de look umas cinco, seis vezes”, detalhou a cantora paulista.