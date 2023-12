Nasce Serena, primeira filha de MC Mirella e Dynho Alves

Nesta terça-feira (26), nasceu a primeira filha de MC Mirella e Dynho Alves. No último domingo (24), véspera de Natal, a funkeira começou a sentir os primeiros sinais da chegada da primogênita, quando contou que perdeu o tampão mucoso – camada de proteção que sela o colo do útero e que se desprende com a proximidade do parto. Através das redes sociais de Ray Marcelle, que é amiga de Mirella, os fãs souberam do nascimento de Serena, primogênita do casal.

Através do Telegram, a amiga do casal revelou o nascimento de Serena. “Nasceu”, escreveu Ray Marcelle, indicada pela própria MC Mirella, que ia divulgar informação sobre a chegada da bebê. A influenciadora Ianka Cristini, também amiga de MC Mirella contou aos seguidores sobre o nascimento de Serena. “Gente, Serena nasceu, agora é oficial, passando aqui para vocês em primeira mão”, revelou. A cantora de 25 anos tentou o parto normal, mas foi encaminhada para a cesariana cerca de duas horas após a bolsa romper.

Primeira filha de MC Mirella e Dynho

Antes do nascimento de Serena, MC Mirella e Dynho fizeram um ensaio romântico na contagem regressiva para a chegada da bebê. Além disso, horas antes do nascimento, eles chegaram a compartilhar uma dança de casal já no quarto do hospital. Vem aí uma coisa muito forte, escreveu Mirella na legenda do vídeo. Na última segunda-feira (25), Mirella disse aos seguidores que iria dar entrada no hospital após sinais do corpo. “Saiu mais daquele tampão mucoso, só que agora veio mais rosado. Terei que ir para a maternidade dar uma olhadinha. Já vou ficar por lá”, disse ela.

Na chegada ao hospital, MC Mirella falou sobre a ansiedade para o nascimento da primeira filha. “Gente, eu tô até tranquila, juro. Mas, dá ansiedade né. A gente quer que seja tudo tranquilo e rápido, mas eu sei que não vai ser né. Bora aguardar, e esperar, que seja tudo da melhor maneira, é isso”, contou ela. Em um desabafo nas redes sociais anteriormente, MC Mirella falou sobre o peso da barriga. “A previsão para ela é dezembro, porém eu queria que ela nascesse logo. Eu não sei se pode, então vamos ter que esperar o tempo dela”, disse na ocasião.