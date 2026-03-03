Nasce Filippo, filho de Carol Cabrino e Marquinhos, na França: ‘Bebê arco-íris’

A atriz Carol Cabrino, de 32 anos, e o zagueiro Marquinhos, de 31, anunciaram nesta terça-feira (2) o nascimento de Filippo, filho caçula do casal. O bebê veio ao mundo na última segunda-feira (1º), por meio de cesárea, em um hospital na França, país onde a família vive atualmente.

Marquinhos defende o Paris Saint-Germain e também integra a Seleção Brasileira, o que motivou a mudança da família para a Europa. Nas redes sociais, os dois celebraram a chegada do pequeno com mensagens de gratidão e emoção.

Antes do anúncio oficial, Carol já havia se referido a Filippo como “bebê arco-íris”, termo usado para crianças que nascem após uma perda gestacional. A expressão simboliza esperança e luz depois da tempestade, tornando o momento ainda mais especial para o casal.