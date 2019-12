Nasce a primeira filha de Chay Suede e Laura Neiva

A atriz Bárbara Paz usou sua conta do Instagram, para relembrar o acidente de carro sofrido há exatamente 27 anos, seis meses após o falecimento da mãe. Em sua publicação, a atriz compartilhou uma foto ainda adolescente e relatou o drama que, aos 17 anos, a deixou com cicatrizes no rosto. O trecho que a atriz compartilhou foi retirado do “Livro B”.

arrow-options Reprodução/Instagram/@barbararaquelpaz Bárbara Paz





“Morri dia 25 de dezembro de 1992. Num Chevet branco ao som de Erótica de Madonna. Não gosto daquelas pessoas que acordam sempre felizes. Aquelas que postam fotos sorrindo. Como se o mundo fosse feliz. Odeio Natal. 434 pontos, espessura, tamanho, pó de vidro. Rasgo. Corte. Fratura. Exposta. Dentes, mandíbula. Reza. Álcool”, diz Bárbara Paz no início da legenda.

“Vestido branco. /-Era pêssego que eu comia . -Ela não quis dormir na casa dele. Pediu o carro.-17 anos. Traumatismo craniano .perda da consciência/desmaio;dor de cabeça intensa;sangramento na cabeça, pela boca, pelo nariz ou pelo ouvido;diminuição da força muscular;sonolência;dificuldade na fala;alterações a visão e na audição;perda da memória”, continuou no Instagram .





“Tento medir o tamanho. Rasgo de orelha direita até a boca. Pele suspensa por um nervo . Dentes expostos. Do lado esquerdo ? Rasgo do olho até a boca. Pó de vidro. Música.Raio x./Vamos rezar uma novena. Ela perdeu a mãe, não não tem pai. Morreu também. Diz que é modelo. Não para de falar. Tagarela. Ela precisa parar para não rasgar mais a pele. ‘A morfina é um fármaco narcótico de alto poder analgésico usado para aliviar dores severas. Pertencente ao grupo dos opioides, foi isolado pela primeira vez em 1804 por Friedrich Sertürner, que começou a distribuir a droga em 1817”, escreveu.

O texto continua e Bárbara Paz dá mais detalhes da noite do acidente . Vale lembrar que a atriz dirigiu um documentário sobre a vida de seu ex-marido, Hector Babenco, que morreu em 2016, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.