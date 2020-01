Nasa divulga imagens que mostram um terço da Austrália devastada pelo fogo; veja

arrow-options Tasnim News Agency O presidente do Irã, Hassan Rouhani, e o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Ali Akbar Saleh,i na Usina Nuclear de Bushehr

Um terremoto de 4,5 graus de magnitude atingiu nesta quarta-feira (8) a região de Borazjan, no Irã, em uma área próxima à usina nuclear de Bushehr. De acordo com o Instituto Geofísico Americano (USGS), o epicentro do tremor foi localizado a 17 km a sudeste de Borazjan, com uma profundidade de 10 km. Não há informações de danos ou vítimas.

O tremor no Irã aconteceu duas semanas depois de um terremoto de magnitude 5,1 atingir a mesma região.

A central nuclear de Bushehr começou a ser construída por companhias alemãs em 1975, mas as obras foram interrompidas pela Revolução Islâmica. Depois, com apoio da Rússia, a planta nuclear foi finalizada e começou a operar no Irã em 2011.