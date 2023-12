Nas últimas sessões do ano, 3ª e 4ª Turmas Recursais dos Juizados especiais julgam 2.638 processos

A 3ª e 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais julgaram um total de 2.638 processos nas últimas sessões do ano de 2023, realizadas nesta terça-feira, 19.

A 3ª Turma recursal julgou 1200 processos e tem como membros os juízes Leonardo Mannarino Teixeira Lopes (presidente), Thaita Campos Trevisan, Rafael Fracalossi Menezes e Walméa Elyse Carvalho Pepe de Moraes.

A sessão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que julgou 1.438 processos, contou com a participação dos juízes membros Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (presidente), Thiago Albani Oliveira Galvêas, Romilton Alves Vieira Júnior, do membro suplente Jorge Orrevan Vaccari Filho e do membro egresso Evandro Coelho de Lima.

Na oportunidade, o Juiz Frederico Ivens, que se encontra no exercício da Presidência da 4ª Turma Recursal, agradeceu aos magistrados componentes, aos advogados que participaram do ato e ao Chefe de Secretaria Ricardo de Moraes Sabbag.

Os presidentes da 3ª e 4ª Turma também agradeceram o apoio do presidente do Colegiado Recursal, juiz Grécio Nogueira Grégio, do supervisor dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como coordenadores, os juízes Lyrio Regis de Souza Lyrio e Enéas José Ferreira Miranda.

Vitória, 20 de dezembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES