Nas Maldivas, Grazi Massafera surge de biquíni e web dispara: “zero defeitos”

Para a tristeza de muitas pessoas o Carnaval chegou ao fim, mas outras vão finalmente poder descansar. Esse é o caso do cantor Gusttavo Lima. O artista realizou nove shows ao longo do feriado e apareceu exausto nas fotos que postou.

arrow-options Reprodução/Instagram Gusttavo Lima aparece cansado após rotina intensa de trabalho no Carnaval

Gusttavo Lima postou uma foto em que batia um pratão de comida dentro de um jatinho particular. No clique, o sertanejo aparece com o rosto cansado e escreveu na legenda: “Entre um show e outro… Papá”.

Depois dessa postagem, o artista compartilhou com os seguidores outro registro dos bastidores do Carnaval . O intérprete de “Milu” publicou uma foto em que estava deitado na escada de um jatinho particular e falou um pouco mais sobre a correria que foi o trabalho nos dias mais foliões do ano.

“Enfim, sobrevivi. Nove shows em cinco dias! Foi maravilhoso esse Carnaval, mas agora chegou a hora de descansar. 20 dias de férias! Fui, tchau!”, escreveu Gusttavo Lima na legenda.