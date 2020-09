Nas duplas do US Open, Marcelo Demoliner vence jogo de estreia

O Atlético-MG conseguiu um importante resultado nesta quinta (3) no estádio do Mineirão, venceu o São Paulo por 3 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro na partida que encerrou a sétima rodada da competição.

Além disso, com este triunfo o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli interrompeu a boa sequência de vitórias (já eram três consecutivas) da equipe de Fernando Diniz.

A partida

Em um jogo no qual as duas equipes gostam de manter a posse de bola e atacar, as chances não demoraram a sair. O São Paulo finalizava mais, mas o Galo foi mais efetivo e abriu o marcador aos 34 minutos da etapa inicial. Alan Franco vence o goleiro Tiago Volpi, com chute colocado, após receber passe do volante Jair.

O confronto continua muito aberto, com a equipe de Fernando Diniz criando muitas oportunidades, mas o Atlético-MG continua mais efetivo e chega ao segundo aos 43, e novamente com gol de Alan Franco. O camisa 21 recebe passe de Hyoran e chuta com força para marcar mais um.

O jogo continua muito bom, com chances de lado a lado, mas o terceiro sai apenas na etapa final, aos 13 minutos, quando Jair faz de cabeça após cobrança de escanteio.

Com a vitória o Galo salta para a terceira posição, com 12 pontos, enquanto o São Paulo estaciona como vice-líder com 13 pontos.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Fluminense no Morumbi no próximo domingo (6), a partir das 16h (horário de Brasília). Também no domingo, mas às 20h30, o Atlético-MG vai até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba.

Vitória para deixar a vice-lanterna

Na outra partida desta quinta pela sétima rodada do Brasileiro, o Sport foi até a Arena do Grêmio e venceu o Tricolor por 2 a 1. O resultado fez com que o time pernambucano deixasse a vice-lanterna da competição, ficando em 14º com 7 pontos.

FIM DE JOGOOOOOO!!!! É O LEÃO! É O SPORT!!!! Com gol de Patric e de Maidana, os rubro-negros saem com a vitória diante do Grêmio por 2×1!!!! ? Pedro H. Tesch/AGIF/@Brasileirao pic.twitter.com/8hyMh7tkRP — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 3, 2020

Gol no início

Quem pensou que o Grêmio teria vida fácil por enfrentar o então vice-lanterna do Brasileiro, se enganou. Mesmo atuando fora de casa, o Sport conseguiu marcar primeiro, e logo nos primeiros minutos. O lateral Patrick recebeu lançamento longo e acertou chute cruzado, de primeira, para vencer o goleiro Vanderlei logo aos 4 minutos de partida.

A equipe do técnico Renato Gaúcho até pressionou, mas não foi feliz nas finalizações, ao contrário do Sport, que chegou ao 2 a 0 aos 28 do segundo tempo, em cobrança de pênalti do zagueiro Maidana.

O Tricolor só conseguiu descontar aos 32, quando o atacante Pepê, que começou no banco, bateu da entrada da área com categoria.

Após a derrota desta quinta, o Grêmio tenta se recuperar no próximo domingo, fora de casa a partir das 19h, contra o Atlético-GO. Já o Sport, que venceu nesta quinta a primeira sob o comando do técnico Jair Ventura, recebe o Goiás, também no domingo, mas a partir das 20h30, na Ilha do Retiro.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.