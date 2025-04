Narke III – Denarc participa de Operação Nacional e apreende 230 quilos de maconha no Estado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), participou da Operação nacional “Nárke III”, coordenada pela Diretoria de Operações de Inteligência (Diopi) da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no período de 15 a 30 de março, de forma estratégica, a fim de intensificar o combate ao narcotráfico. Durante a ação, foram detidos três suspeitos e apreendidos 230 quilos de maconha, 04 kg de crack, 2,4 kg de cocaína e vasto material utilizado para o embalo de drogas.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nessa segunda-feira (07), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória. As ações resultaram na apreensão de 230 quilos de maconha, 2,4 quilos de cocaína, 04 quilos de crack, além de vasto material para embalo de entorpecentes.

De acordo com chefe do Departamento Especializado em Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni, durante a operação, foram cumpridos diversos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando na prisão de três indivíduos, de 22, 40 e 35 anos. As prisões foram efetuadas nos municípios de Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.

No bairro Parque das Gaivotas, na Serra, um homem de 22 anos foi preso em virtude de mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. Outro indivíduo, de 40 anos, foi preso em flagrante no bairro Planalto, no município de Vila Velha, pelo crime de tráfico de drogas. Já em Cachoeiro de Itapemirim, um homem de 35 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (DENARC), delegado Tarcísio Otoni, destacou a atuação da PCES na Operação Nacional “Nárke III”, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas em todo o país: “O Denarc participou da Operação Nacional ‘Nárke III’, com o objetivo de combater o tráfico de drogas aqui no Espírito Santo. Foram feitas diversas apreensões, prisões importantes e também coletamos informações que darão sequência às investigações. Podemos destacar a apreensão de 200.000 litros de maconha, sendo que cerca de 109.000 litros estavam escondidos em vigas de ferro, acondicionadas para dificultar o trabalho da polícia. Com inteligência e estratégia, os policiais conseguiram localizar a droga e retirar esse agente criminoso de circulação. Também interceptamos um veículo vindo de Minas Gerais com quatro unidades de crack escondidas em compartimento secreto. O condutor foi preso e autuado por tráfico.”

O delegado também explicou que, além das ações contra o tráfico de entorpecentes, o Denarc investiga a venda ilegal de medicamentos controlados, com atuação em ambiente virtual. “Empreendemos investigações sobre a venda ilegal de medicamentos tarja preta, principalmente pela internet. Cumprimos mandados de busca pessoal e localizamos medicamentos de uso controlado, cuja venda exige prescrição médica. Os responsáveis responderão pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal. Um dos investigados atuava na área de suporte de TI e usava esse conhecimento para criar e operar plataformas de venda online. As investigações continuam para identificar a origem dos remédios e eventuais envolvidos”, contou Otoni.

Tarcísio Otoni detalhou ainda outras prisões importantes realizadas durante a operação. “Realizamos uma prisão em Cachoeiro, onde um homem de 34 anos trazia drogas de Minas Gerais e tentou simular normalidade dando carona a uma moradora local – ela não foi autuada. Cumprimos ainda um mandado de prisão por homicídio contra um indivíduo escondido na Serra e prendemos, em Vila Velha, um traficante reincidente com 7,5 quilos de maconha, 2,5 quilos de cocaína e uma balança de precisão em casa.”

Na edição anterior, a Nárke II, realizada entre os dias 24 e 28 de junho do ano passado, o Denarc prendeu seis pessoas e apreendeu 48 quilos de maconha.

