Narcotraficante foragido é preso em praia do Espírito Santo

Dionemar Rosendo dos Santos, conhecido como Guiné, é apontado como chefe de uma organização criminosa voltada ao transporte de drogas do Paraguai para o Brasil.

Apontado como o líder de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, Dionemar Rosendo dos Santos, conhecido como Guiné, foi recapturado na tarde desta sexta-feira (24/2), no município de Vila Velha, no Espírito Santo. A prisão ocorreu após o compartilhamento de informações da Polícia Militar de Goiás, da Bahia, Capixaba e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Guiné era considerado foragido desde outubro de 2021, após fugir do sistema penitenciário do Estado de Goiás. O traficante é considerado um criminoso de alta periculosidade e ostenta uma extensa ficha criminal. Ele está entre os presos da operação “Cavalo Doido”, desencadeada pela Polícia Federal (PF) em 2016 e que investigou uma quadrilha de tráfico internacional sediada em GO e que transportava os entorpecentes do Paraguai ao Brasil. Ao longo de sete anos, 46 pessoas foram indiciadas e 25 presas por envolvimento com o tráfico.

Tráfico internacional

Guiné foi apontado como chefe da organização criminosa. Articulado, o traficante traçava a rota da cidade de Pedro Juan Caballero, situada no nordeste do Paraguai, até Ponta Porã (MS). Depois, transportavam as drogas até Goiás e distribuíam posteriormente para Goiânia e outras regiões próximas.

Em 2014, Dionemar acabou preso em uma operação conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), que resultou na apreensão de 700 Kg de maconha. Na tarde desta sexta-feira, Dionemar foi flagrado e capturado em um restaurante na Praia da Costa, em Vila Velha. No momento da abordagem da PM, o traficante apresentou documentos falsos e tentou dissuadir a equipe policial, mas foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. O foragido será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e está à disposição das autoridades de Goiás para ser transferido.