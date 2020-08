Naomi Osaka desiste do WTA de Cincinnati para protestar contra racismo

Um gol do atacante Keno, aos 52 minutos do segundo tempo, colocou o Atlético-MG à frente do Tombense na decisão do Campeonato Mineiro. A vitória desta quarta-feira (26), por 2 a 1, no Mineirão, deu ao Galo, que busca o 45º título estadual, a vantagem do empate no jogo de volta no domingo (30), às 16h (de Brasília), também em Belo Horizonte. É que o Almeidão, estádio da cidade de Tombos (MG), não está homologado para receber a arbitragem de vídeo.

?? VIRADA NO MINEIRÃO! O ATLÉTICO FAZ 2 A 1 NO TOMBENSE E VENCE A PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL DO MINEIRO 2020! ⚽ Sasha empatou e Keno virou o jogo! Vamos, #Galo! #CAMxTOM ?? pic.twitter.com/bC8u8frcXT — Atlético ? (@Atletico) August 27, 2020

Coube justamente ao VAR, aos 14 minutos do segundo tempo, identificar um pênalti do zagueiro Júnior Alonso em cima de Rubens, do Tombense. O próprio atacante bateu e marcou o sétimo gol dele no Mineiro, do qual é o artilheiro. Porém, a vantagem durou apenas cinco minutos. Alonso compensou a penalidade com um chute forte de fora da área, que o goleiro Felipe soltou nos pés do atacante Eduardo Sasha, que deixou tudo igual.

As equipes não se intimidaram com o empate e buscaram o gol, mas pararam nas defesas dos goleiros Rafael, do Atlético-MG, e Felipe, do Tombense, que se redimiu da falha no gol de Sasha. Quando a igualdade parecia irreversível, veio a virada. No último minuto do acréscimo, após os atacantes do Galo rodarem a bola na entrada da área, Keno bateu, a bola desviou no zagueiro Matheus Lopes e parou nas redes, definindo o placar.

