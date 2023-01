‘Não vou renunciar’, diz George Santos após pedido de Republicanos

Reprodução/redes sociais George Santos afirmou que não vai renunciar ao cargo de deputado





Parlamentares do Partido Republicano, dos Estados Unidos, pediram formalmente nesta quarta-feira (11) a renúncia de George Santos, deputado filho de brasileiros eleito no pleito eleitoral de novembro de 2022.

Santos, também republicano, admitiu, em dezembro do ano passado, que mentiu em diversos pontos de seu currículo e vida pessoal durante a campanha eleitoral norte americana para a Câmara dos Representantes.

Diante do pedido do partido, o depudato afirmou, em uma publicação feita na sua conta oficial do Twitter, que continuará no cargo porque foi escolhido para “servir o povo”, não “partido e políticos”.

“Fui eleito para servir o povo de #NY03, não o partido e os políticos, continuo comprometido em fazer isso e lamento saber que as autoridades locais se recusam a trabalhar com meu escritório para fornecer resultados para manter nossa comunidade segura e reduzir o custo de vida. Eu NÃO vou renunciar!”, publicou.

I was elected to serve the people of #NY03 not the party & politicians, I remain committed to doing that and regret to hear that local officials refuse to work with my office to deliver results to keep our community safe and lower the cost of living. I will NOT resign! — George Santos (@Santos4Congress) January 11, 2023





Em um comunicado divulgado nas suas redes sociais, o deputado republicano Anthony D’Esposito expressou publicamente o seu pedido para que George deixe o cargo após as polêmicas.

“Ficou claro que as muitas mentiras e inverdades dolorosas do congressista George Santos em torno de sua história quebraram irreparavelmente a confiança dos moradores que ele jurou servir. Por trair a confiança do público, peço ao congressista George Santos que renuncie”, escreveu.

My statement on George Santos. pic.twitter.com/NrrpFnwctq — Rep. Anthony D’Esposito (@RepDesposito) January 11, 2023

A Promotoria de Long Island, em Nova York, abriu uma investigação no final de dezembro contra o deputado republicano após a divulgação das mentiras. A promotora distrital do condado de Nassau, a republicana Anne T. Donnelly, classificou as “mentiras e inconsistências do político” como “nada menos que surpreendentes”.

“Os residentes deste condado de Nassau e de outras partes do terceiro distrito devem ter um representante honesto e responsável no Congresso”, declarou ela, enfatizando que “se um crime foi cometido, nós o processaremos”.

Mentiras e omissões de George Santos

Em entrevista ocncedida ao jornal New York Post, Santos admitiu que não se formou na Universidade de Baruch em 2010, sendo que ele não tem ensino superior, e que não trabalhou no Citigroup nem no Goldman Sachs.

Outro ponto de polêmica foi ele ter dito que era “meio judeu”. “Eu sou católico, nunca falei que era judeu, minha família materna tem origens judaicas, por isso falei que era ‘meio judeu'”, pontuou.





O candidato ainda afirmou que devia “milhares de dólares” em aluguéis nos EUA, desmanchando a imagem de conquistador do “sonho americano” que fez durante a campanha. No entanto, não explicou como conseguiu investir US$ 700 mil em sua candidatura mesmo com tantas dívidas.

Santos ainda negou que tenha problemas com a Justiça. O republicano responde a um processo judicial no Rio de Janeiro por ter usado folhas de talão de cheques de um idoso que a mãe cuidava em Niterói.

Fonte: IG Mundo