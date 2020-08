Não vi no mundo quem enfrentou melhor a pandemia do que o Brasil, diz Bolsonaro

Carolina Antunes/PR Presidente falou sobre combate ao novo coronavírus durante cerimônia em Brasília

Nesta quarta-feira (19), durante cerimônia em que sancionou duas medidas provisórias sobre o acesso ao crédito para pequenos empreendedores , o presidente Jair Bolsonaro exaltou a atuação de sua equipe no combate à pandemia e afirmou que não há no mundo quem tenha enfrentado melhor a Covid-19 do que o Brasil.

“No meu entender, guardando-se as devidas proporções, não vi no mundo quem enfrentou melhor essa questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha. Mostra que tem gente capacitada e preocupada, em especial, com os mais pobres, os mais humildes”, afirmou Bolsonaro .

Durante o evento, o presidente também voltou a tratar sobre o tema do isolamento social, criticado por ele desde o início do combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2) por ser um “grande vilão” da economia. Segundo ele, uma “quebradeira” seria pior do que o próprio vírus.

“Temos dois problemas: o vírus e o desemprego. São dois assuntos que devemos tratar com responsabilidade, mas simultaneamente. A turma do ‘fica em casa’ e a turma do contra começou a dizer que eu era insensível e não estava preocupado com a vida das pessoas e que a economia se recupera, a vida não. Não precisa ser médico nem economista pra dizer que o efeito colateral de uma quebradeira é muito pior”, disse.

“Hoje, já se começa a notar que o governo estava no caminho certo. Enquanto se fechava quase tudo no Brasil, nós aqui não paramos, em especial com a equipe econômica, trabalhando e buscando meios para que empregos não fossem destruídos e as propostas apresentadas por nós foram excepcionais”, finalizou Bolsonaro .