Não tomar banho diariamente? Dermatologista responde ao hábito de Mila Kunis e Ashton Kutcher

Parece que não é só a Viih Tube que criou polêmica ao revelar ser tão íntima assim dos chuveiros! O casal Ashton Kutcher (43) e Mila Kunis (37) declarou em uma entrevista ao podcast Armchair Expert que não toma banhos diários, e só dá banho nos filhos quando vê sujeira nos pequenos Wyatt (6) e Dimitri (4).

Ao programa, a atriz, que atuou junto com o atual marido na série That ’70s Show, explicou que não teve água quente quando era criança, na Ucrânia, então, não criou o hábito de tomar muitos banhos. Entretanto, Mila acabou passando práticas da sua infância para o marido e os pequenos. “Não fui a mãe que dava banho nos meus recém-nascidos. Nunca”, esclareceu.

Kutcher não ficou de fora e comentou: “Se você pode ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não adianta”, completou. O ator explicou ainda que lava apenas as axilas e virilha diariamente, e nada mais. Depois dos treinos, no entanto, ele disse que joga um pouco de água no rosto.

Porém, com toda a repercussão do casal na internet após as declarações sobre banho, fica a dúvida: banhos diários são realmente necessários?

Segundo Fernanda Nichelle, médica pós-graduada em dermatologia, a questão não é a frequência, mas sim como este banho é conduzido. “Precisamos higienizar a região das axilas, virilhas, genitais, mãos e pés diariamente”, explica. Em relação à pele na totalidade, a médica esclarece que “não precisa ser esfregada com esponjas, buchas e sabão todos os dias”.

Porém, lembre-se: tanto a falta de banho quanto o excesso dele são maléficos para a pele. “A falta de higiene pode causar proliferação de microrganismos que podem alterar o microbioma da pele, assim como o excesso de limpeza também poderá eliminar alguns microrganismos que protegem nossa pele, propiciando algumas doenças e infeções”, clarifica Nichelle.

Além disso, sobre regularidade da lavagem do couro cabeludo, a médica afirma que depende do tipo de couro. “Pessoas com oleosidade em excesso devem lavar essa área diariamente para evitar doenças como dermatite seborreia e até mesmo queda de cabelo”, orienta.

E vale lembrar ainda que mesmo no inverno, banhos muito quentes devem ser evitados. Segundo a médica, o banho ideal é morno e rápido. “Água quente nunca deve ser usada na pele”, alerta.

E as crianças?

Sobre a limpeza dos pequenos, que adoram brincar com terra, por exemplo, Vanessa Mouawad, pediatra neonatologista, explica que as crianças não precisam tomar banho todos os dias. Porém, vale ressaltar que no Brasil o banho é cultural. Desse modo, “a Sociedade Brasileira de Pediatria não tem essa recomendação formal de que devemos dar banhos diários. A Sociedade Americana de Pediatria, por exemplo, fala que se der banho três vezes por semana no primeiro ano, está certo. O importante é lavar bem as partes íntimas”, explica a pediatra.

Ainda de acordo com Mouawad, devemos manter a pele limpa, mas, em simultâneo, não exagerar. “Não é recomendado usar sabonetes bactericidas, por exemplo. É recomendado um sabonete especifico para crianças, com o Ph mais neutro”, esclarece.

Todavia, vale ressaltar que, nas crianças, a falta de banho também pode causar doenças, principalmente nas áreas intimas. Afinal, o excesso de bactérias, fezes e urina precisa ser eliminado e o corpo do bebê higienizado.

Para um banho ideal nos pequenos, a recomendação da médica é que a limpeza dure, no máximo, 15 minutos, e a temperatura da água deve estar próxima da temperatura corporal dos adultos (37°). Além disso, como já mencionado, é importante também que as crianças usem produtos específicos infantis.

Fontes: Vanessa Mouawad, pediatra neonatologista da Maternidade Pro Matre, Hospital Albert Einstein e Hospital São Luiz; Fernanda Nichelle, médica pós-graduada em dermatologia, que atua exclusivamente na área da estética.