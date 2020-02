“Não tinha como falar de Elza colocando riqueza”, diz Mocidade sobre críticas

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel , Flávio da Silva Santos, rebateu as críticas que a agremiação recebeu sobre suas alegorias estarem com pouco brilho. “Não tinha como falar de Elza colocando riqueza. A história dela foi a de uma vida pobre, de superação. Ali foi realismo”, defendeu.

Elza Soares





A verde e branco, enfim, homenageou a cantora Elza Soares e emocionou o público presente no Sambódromo. Apesar do bom desenvolvimento do enredo, a escola ficou devendo na parte plástica, ou seja, no conjunto de alegorias e fantasias. Desfilando na última alegoria, Elza foi ovacionada pelo público.

O carnavalesco Jack Vasconcelos não cometeu nenhuma falha grande de acabamento, mas ficou nítido no desfile que faltou mais dinheiro para o melhor trabalho nas alegorias do meio para o fim do desfile.