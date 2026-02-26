Não tem vontade de fazer sexo? Médico diz como “ressuscitar” o tesão

Sem vontade de fazer sexo? Entenda por que a libido cai, quais sinais o corpo envia além do desejo e quando buscar ajuda

Em algum momento da vida, muitas pessoas percebem a libido em queda. O desejo diminui, a energia parece menor e o prazer no sexo fica mais distante. Geralmente, a explicação vem rápida: idade, rotina puxada, excesso de tarefas, estresse. Com o tempo, o desconforto vai sendo normalizado, muitas vezes com culpa ou resignação.

Só que essa leitura costuma ser incompleta. A libido fala de muito mais do que vontade de transar.

Como explica o médico Guilherme Storch, da clínica Longevitar, “a libido não é um elemento isolado. Ela reflete diretamente o estado da saúde hormonal e do funcionamento geral do organismo”. Na prática, o desejo raramente some de vez. O que acontece, na maior parte das vezes, é um silenciamento gradual.

Libido não é só desejo sexual

Outro erro comum é reduzir a libido apenas à vida sexual. Na verdade, ela se relaciona também com energia vital e entusiasmo pela vida.

Está ligada à disposição, curiosidade, autoconfiança e vontade de se conectar com o próprio corpo. Quando essa força interna diminui, o impacto aparece em várias áreas, não só na cama.

Cansaço persistente, apatia, irritabilidade e distanciamento emocional podem ser sinais. O prazer não desaparece, mas parece mais difícil de acessar no dia a dia.

O que o corpo tenta sinalizar com a libido em queda

Por trás da libido em baixa, muitas vezes há um corpo pedindo cuidado. Hormônios, sono, estresse, inflamação e estilo de vida entram nesse pacote.

Quando hormônios como testosterona e estrogênio deixam de atuar de forma integrada, algo muda. Há impacto direto na produção de neurotransmissores ligados ao prazer e à motivação.

Segundo Guilherme Storch, esse processo não aparece só no sexo. Ele surge em “sinais sutis, como apatia, irritabilidade, cansaço persistente, dificuldade de concentração e distanciamento emocional”.

Corpo em modo economia: estresse, sono e sobrecarga

O estresse crônico é um dos grandes “ladrões” da libido. O corpo entende que precisa sobreviver, não se expandir ou sentir prazer.

“O corpo começa a economizar energia”, explica Storch. “O estresse crônico reduz a capacidade de sentir prazer, o sono fragmentado compromete vitalidade e foco”.

O excesso de estímulos também atrapalha. Notificações, redes sociais e pressão diária confundem os sinais enviados pelo cérebro.

Nesse cenário, o organismo passa a priorizar o básico. E vai “apagando” pouco a pouco as áreas ligadas ao desejo e à motivação.

Desequilíbrio hormonal e sinais emocionais

Desequilíbrios hormonais, mesmo discretos, podem influenciar muito a libido. Mudanças em tireoide, hormônios sexuais e cortisol mexem com energia e bem-estar.

Somado a isso, sintomas emocionais se tornam mais presentes. Apatia, desânimo, baixa autoestima e irritação frequente podem se intensificar.

Muitas vezes, a pessoa percebe a queda do desejo antes de notar outros sinais. Por isso, a libido pode funcionar como um alarme antecipado.

Como resume o médico, “a libido funciona como um termômetro. Quando ela diminui, geralmente está sinalizando que algo mais amplo e sistêmico precisa de atenção”.

Quando a libido em queda vira pedido de socorro

Há uma diferença entre fases pontuais de menor desejo e um desinteresse prolongado. Situações específicas, como luto, crises profissionais ou doenças, podem derrubar temporariamente a libido.

O alerta acende quando a queda se estende por meses, principalmente se vier acompanhada de sintomas físicos e emocionais.

Confira alguns sinais que merecem atenção!

Cansaço constante, mesmo dormindo uma quantidade razoável.

Falta de prazer em atividades antes agradáveis.

Irritabilidade frequente ou choro fácil.

Dificuldade de concentração e memória.

Queda de cabelo, alteração de peso ou mudanças importantes no ciclo menstrual.

Nesses casos, não se trata apenas de “não estar com vontade”. O corpo pode estar pedindo avaliação mais profunda, e não só um truque para aumentar o desejo.

Caminhos para resgatar a libido de forma saudável

A boa notícia é que esse processo, em muitos casos, não é definitivo. A libido pode ser reativada quando o corpo volta a funcionar de maneira mais equilibrada.

“Quando conseguimos alinhar hormônios, sono, metabolismo e rotina, o corpo volta a responder”, explica Storch. “O prazer retorna como consequência de um funcionamento mais equilibrado”.

Isso significa que a solução não costuma ser única nem milagrosa. Exige olhar para vários pontos ao mesmo tempo, com paciência e cuidado.

Checklist: o que observar antes de culpar só o desejo

Antes de rotular a situação como “falta de libido”, vale fazer um autoinventário sincero.

Como está o sono? Acorda descansada ou exausta?

A rotina está sobrecarregada, sem espaços para descanso real?

Há excesso de café, álcool, ultraprocessados ou açúcar no dia a dia?

O corpo se movimenta com alguma frequência ou passa horas sentado?

Existe diálogo aberto sobre desejos, limites e insatisfações na relação?

Há histórico de ansiedade, depressão ou uso de medicamentos contínuos?

Essas respostas ajudam a entender se a queda de libido é apenas um sintoma. E apontam quais áreas da vida podem precisar de ajustes urgentes.

Cuidados práticos para apoiar o desejo e a energia

Algumas mudanças simples já fazem diferença no cotidiano.

Priorizar horas de sono de qualidade, com rotina mais regular.

Reduzir estímulos antes de dormir, como telas e luz intensa.

Inserir atividades prazerosas na semana, e não só obrigações.

Cuidar da alimentação, com menos ultraprocessados e mais comida de verdade.

Buscar algum tipo de movimento corporal, mesmo que leve.

Reservar momentos de intimidade que não tenham como meta apenas o sexo.

Esses passos não substituem acompanhamento profissional, mas preparam terreno. Um corpo menos inflamado, mais descansado e nutrido responde melhor a qualquer tratamento.

Ouça a sua libido como um sinal do corpo

Na prática clínica da Longevitar, a libido é vista como parte de um sistema integrado. Saúde hormonal, metabolismo, sono, estilo de vida e saúde mental são analisados em conjunto.

Esse olhar ajuda a tirar o peso da culpa e da ideia de falha pessoal. A queda da libido não precisa ser interpretada como perda, fracasso ou fim de ciclo.

Em muitos casos, ela é apenas um pedido de atenção. Um aviso de que algo no corpo, ou na vida, precisa ser ajustado.

“O desejo não se perde. Ele apenas aguarda as condições certas para se manifestar novamente”, conclui Guilherme Storch. Ouvir essa mensagem é o primeiro passo para uma relação mais gentil com o próprio corpo.

Se a libido está em queda há algum tempo, vale buscar ajuda profissional. Um atendimento cuidadoso, com exames e escuta qualificada, pode revelar o que está por trás desse silêncio.