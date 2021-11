“Não sou de direita conservadora”, diz Antonia Fontenelle à revista “Infomente”

Márcio Rangel Antonia Fontenelle





Capa da primeira edição da “Infomente”, que será quinzenal e digital, com direção de Renata Rode e produção da Editora Leader, Antonia Fontenelle, que é a mais nova contratada do canal de notícias da rádio Jovem Pan, o Jovem Pan News, respondeu sobre tudo: de candidatura política a campanha que encabeça contra a pedofilia, além do projeto “Mães do Brasil”.

De início, afirmou que “não é sobre trabalho, é sobre servir, doar nossa habilidade para uma causa”, ressaltando, em seguida, “não ser de direita conservadora”. Logo depois, declarou: “Pelo amor de Deus, olha para minha história, eu sou brasileira, que saiu como tantos de uma vida lascada, miserável e venci. Porém, defendo muita coisa e não tolero outras tantas”.

Divulgação A publicação também veio com uma homenagem à Marília Mendonça, criada exclusivamente pelo ilustrador Bruno Prado





Em outro trecho do bate-papo exclusivo, a comandante do “Na Lata” falou que “as pessoas rotulam porque estão acostumadas a conviver com a mentira, porque, assim como fake news , o rótulo é massa de manobra. Mas, à medida que vão me conhecendo, consumindo meu conteúdo, veem por quem luto e no que acredito”.