“Não se alimentava e nem respondia”, diz filho de Orlando Drummond

Orlando, filho do ator e humorista Orlando Drummond, o “Seu Peru”, revelou que o pai não conseguia responder e reconhecer os familiares nos dias que antecederam a morte. O ator faleceu nesta terça-feira (27), aos 101 anos, e deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos .

Em entrevista à Revista Quem, Orlando contou que Drummond parou de interagir e também de se alimentar a partir do sábado (25). “Ele começou a apagar, não reconhecia mais ninguém, não interagia e parou de comer. Estava só no soro. Estamos aqui ao redor da minha mãe, minha irmã, meu cunhado e eu. Meu filho e meu sobrinho estão viajando e tentando antecipar o voo para o Rio. A família está toda reunida”, explicou.

O filho do ator afirmou que a família estave esperando pela morte do artista. “A gente estava preferindo que isso ocorresse porque meu pai estava sofrendo muito, estava piorando e respondendo cada vez menos. Do último sábado para cá, ele já não se alimentava, nem respondia mais a ninguém.”, completou Orlando.

Drummond recebeu várias homenagens de artistas, políticos, times de futebol e influenciadores através das redes sociais . O ator, humorista e dublador deixa um legado incrível. O carioca entrou para o Guinness Book, o livro do recordes, por dublar o personagem Scooby Doo por mais de 35 anos, além de contribuir com dublagens de Alf ETeimoso, Gargamel, Popeye e Vingador. Seu personagem mais marcante da TV é “Seu Peru”, criado em 1952 para o embrião da Escolinha comandada por Chico Anysio ainda como programa de rádio.