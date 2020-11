“Não salvaram nem vidas, nem empregos”, afirma boulos sobre governo de SP

Agência Brasil Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, se manifestou de forma crítica sobre a atuação do governo de São Paulo no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) hoje (12), durante debate conduzido pela TV Cultura . Segundo ele, tanto o governo do estado quanto o governo federal “fracassaram”, e não conseguiram salvar “nem vidas, nem empregos”.

“A forma como o governo Bolsonaro e do estado de São Paulo atuou foi desastrosa.Não salvaram nem vidas, nem empregos”, disparou. “São Paulo é a terceira cidade do mundo com mais casos de Covid-19, e tem cerca de um milhão de desempregados”, continuou o candidato do PSOL.

Na réplica, feita pelo candidato Orlando Silva (PCdoB), o candidato disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um dos principais responsáveis pelo alto número de mortes por Covid-19 no país, e disse que as “atitudes genocidas” do presidente têm de ser denunciadas.