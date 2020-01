Não sabe por que foi traída? Veja o que pode levar à infidelidade

Às vezes as pessoas querem inovar na decoração da casa, mas acabam errando a mão. Esse foi o caso de John Donoghue, que comprou um lençol branco com rosas vermelhas para sua cama, mas o resultado não ficou nada bonito.

Leia também: Bolo de casamento bizarro mostra noivos como se estivessem mortos

A disposição das rosas no lençol parecia mais respingos de sangue, o que deixou a decoração muito assustadora. John achou graça e compartilhou a imagem da cama no Twitter com a legenda. “Aquele momento embaraçoso em que você percebe que o seu novo conjunto de cama ‘branco com botão de rosa’ faz seu boudoir parecer uma cena de crime particularmente horrível …”.

That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene… pic.twitter.com/JATDMpFBQT

— John Donoghue (@JohnDonoghue64) January 20, 2020