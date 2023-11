Não sabe por onde começar sua rotina de skincare? Descubra!

Divulgação Aprenda a ter uma rotina de skincare

A pele é o maior órgão do corpo humano e merece toda a atenção e cuidado que podemos oferecer. Com o objetivo de manter uma boa aparência, a rotina de skincare tem ganhado destaque como uma forma essencial de autocuidado.

Existem diferentes tipos de pele, como pele seca, oleosa, mista e sensível, e cada tipo requer cuidados específicos. Por exemplo, a pele seca precisa de hidratação intensa, enquanto a pele oleosa pode se beneficiar de produtos oil-free e tratamentos para controlar a produção excessiva de sebo.

Existem inúmeras abordagens e técnicas para cuidar da pele, desde tratamentos avançados até rituais de beleza tradicionais. No entanto, é importante lembrar que os cuidados básicos são fundamentais e estão ao alcance de todos. Não importa sua idade, gênero ou tipo de pele, você pode começar hoje mesmo a dedicar um tempo para cuidar da sua pele de forma simples e eficaz.

A rotina matinal

De manhã, é fundamental iniciar o dia com uma rotina de skincare que prepare a pele para enfrentar os desafios diários.

A médica especilista em dermatologia, Dra. Kelly Pico, orienta que uma rotina de cuidados com a pele pela manhã pode variar dependendo das necessidades individuais da pele, mas aqui está uma sugestão muito eficaz para iniciar os cuidados com a pele:

Limpeza : Comece lavando o rosto com um limpador suave e adequado para o seu tipo de pele. Isso removerá o excesso de óleo, sujeira e impurezas acumuladas durante a noite.

Tônico : Use um tônico facial adequado para equilibrar o pH da pele e prepará-la para os próximos passos. Isso também pode ajudar a minimizar os poros e fornecer hidratação leve.

Antioxidante : Aplique um antioxidante, como a vitamina C, para ajudar a proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres e ajudar na luminosidade da pele. Procure por um produto estável e com uma concentração adequada de vitamina C.

Hidratação : Aplique um hidratante leve e adequado para o seu tipo de pele. Isso ajudará a manter a pele hidratada ao longo do dia. Se você tem pele seca, pode optar por um hidratante mais intenso.

Protetor solar : A etapa mais importante da rotina matinal é a aplicação de protetor solar. Escolha um protetor solar de amplo espectro com um fator de proteção solar (FPS) de pelo menos 30. Aplique generosamente em todo o rosto, pescoço e outras áreas expostas ao sol.

Proteção durante a tarde

Durante a tarde, a rotina de cuidados com a pele pode ser mais simples, focando principalmente na proteção solar e na manutenção da hidratação. Aqui está uma sugestão de rotina de cuidados com a pele para a tarde:

Proteção solar : Se você estiver exposto ao sol durante a tarde, é importante reaplicar o protetor solar a cada duas horas, especialmente se estiver suando ou entrando em contato com água. Certifique-se de cobrir todas as áreas expostas, incluindo o rosto, pescoço, braços e outras partes do corpo que estejam expostas.

Hidratação : Caso sinta a necessidade, você pode reaplicar o hidratante durante a tarde para manter a pele hidratada. Opte por um hidratante leve e não comedogênico, adequado para o seu tipo de pele.

Papel absorvente de oleosidade : Se você tiver pele oleosa e notar o acúmulo de oleosidade na pele durante a tarde, pode usar um papel absorvente de oleosidade para remover o excesso de brilho sem remover completamente o protetor solar ou a maquiagem.

Beba água : Manter-se hidratado internamente também é importante para a saúde da pele. Beba água regularmente para ajudar a manter a hidratação da pele de dentro para fora.

À noite: um momento para nutrir e regenerar a pele



Divulgação O skincare da noite também é fundamental

A rotina de cuidados com a pele durante a noite é essencial para ajudar na regeneração e reparação da pele enquanto você dorme. A Dra. Kelly Pico traz orientações para rotina de cuidados com a pele para a noite:

Remoção da maquiagem : Se você estiver usando maquiagem, comece removendo-a completamente. Use um removedor de maquiagem suave e, em seguida, lave o rosto com um limpador facial adequado ao seu tipo de pele para remover todas as impurezas acumuladas durante o dia.

Limpeza profunda : Para garantir que a pele esteja completamente limpa, você pode optar por uma limpeza mais profunda usando um produto de limpeza que se adapte às suas necessidades específicas. Isso pode envolver o uso de um esfoliante suave algumas vezes por semana para remover células mortas da pele ou uma máscara facial purificante.

Tônico : Após a limpeza, aplique um tônico facial para equilibrar o pH da pele e prepará-la para os próximos passos da rotina.

Tratamentos específicos : Se você estiver usando algum tratamento específico para a pele, como um sérum anti-idade, um creme para acne ou um produto clareador, este é o momento de aplicá-lo. Siga as instruções do produto e dê tempo para que ele seja absorvido pela pele antes de prosseguir para o próximo passo.

Hidratação : Aplique um hidratante noturno ou creme noturno adequado para o seu tipo de pele. Esses produtos são formulados para fornecer hidratação intensa e ajudar na regeneração da pele durante o sono.

Cuidados adicionais : Se você tiver áreas específicas que precisam de atenção extra, como os lábios ressecados, olheiras ou áreas propensas a rugas, você pode aplicar produtos específicos nessas áreas, como um bálsamo labial, um creme para os olhos ou um creme anti-rugas.

A rotina de skincare vai além de simplesmente cuidar da pele; é um momento de autocuidado e amor próprio. Ao reservar um tempo para cuidar da sua pele, você está investindo em sua saúde e bem-estar. Uma pele saudável e bonita aumenta a autoestima e promove uma sensação de confiança em si mesmo.

“Lembre-se de que cada pessoa é única, e encontrar os produtos e tratamentos certos para sua pele pode exigir um pouco de experimentação. Consultar um especialista é sempre recomendado para obter orientações personalizadas e tratamentos específicos para suas necessidades individuais”. Conclui a Dra. Kelly Pico.

