“Não sabe bosta nenhuma, estava se enchendo do Mensalão”, diz Olavo a Jefferson

Um homem foi preso, suspeito de abusar sexualmente de um porco, em um sítio localizado no Mojó, em Paço do Lumiar, Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão.

Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, uma guarnição foi informada de que um homem havia sido detido em uma chácara, após ter sido flagrado, no chiqueiro da propriedade, abusando de um porco, tipo leitoa.

O homem foi surpreendido pela proprietária do sítio, enquanto estuprava o animal. Ele foi preso por prática de zoofilia, tipificado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (9605/1998). Os envolvidos foram encaminhados para o Plantão de Maiobão para as medidas cabíveis.

Ainda de acordo com a polícia, o criminoso foi apresentado com lesões corporais causadas por populares que o detiveram.

(*Portal CM7)