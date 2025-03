‘Não quero ela, eu quero é você’! | Mulher descobre conversas ‘picantes’ do marido com homem; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã da última quinta-feira (6/3) tem dado o que falar: uma esposa, visivelmente furiosa, expôs mensagens comprometedoras encontradas no celular do marido, revelando conversas picantes dele com outro homem. A descoberta, que mistura traição e um desfecho inesperado, virou assunto viral e gerou uma onda de reações na internet.

No vídeo, a mulher confronta o marido com o celular na mão, enquanto ele tenta se defender, visivelmente nervoso. “Era por isso que eu te procurava e tu não me queria?”, dispara ela, em tom de indignação, antes de mostrar as mensagens que encontrou. A discussão, gravada e compartilhada por ela mesma, não poupou detalhes: as conversas revelam um diálogo íntimo e cheio de insinuações entre o marido e um contato identificado apenas como “Meu boy”.

Na troca de mensagens, o amante pergunta: “E aí, tua mulher te perturbou mais não?”, ao que o marido responde: “Ela perturba direto, mas não quero ela”. Em seguida, ele reforça o interesse no outro homem: “Quero você. Vamos marcar pra nós se encontrar”. A conversa segue com tom descontraído e promessas de um novo encontro: “Pois cuide, estou com saudade. Vou tomar banho porque eu vou pro treino”, escreve o marido, em meio a erros de digitação que sugerem empolgação ou pressa.

A esposa, que não teve a identidade revelada, decidiu tornar o caso público após a descoberta. No vídeo, ela aparece lendo trechos das mensagens em voz alta, enquanto o marido tenta justificar o injustificável, alegando que “não é o que parece”.

A reação dele, no entanto, não convenceu – e a exposição na internet foi o golpe final. “Eu não deixo meu celular de bobeira não”, escreveu ele na conversa, mas, ironicamente, foi exatamente o descuido que o entregou.

