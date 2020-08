‘Não podemos ter lugares vazios’, diz Trump sobre distanciamento em comícios

Divulgação Trump nega que fará comícios respeitando o distanciamento social





O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , afirmou nesta terça-feira (11) que um comício com distanciamento social poderia manchar a imagem de sua campanha. Isso porque, caso a medida seja implementada, o evento teria um aspecto de poucas pessoas.





“Não podemos ter lugares vazios”, afirmou Trump à Fox News Radio. “Sabe, você tem uma pessoa e tudo tem que estar vazio ao redor dela. Você não pode fazer isso”, acrescentou.

No mês de junho, o presidente chegou a realizar um comício para “trazer ânimo” à sua campanha de reeleição. Pesquisas apontam que Trump está atrás de seu rival, o democrata Joe Biden .

O evento foi realizado em Tulsa , no estado de Oklahoma, e contou com 6.200 pessoas, um número considerado abaixo da capacidade do local. A contagem foi realizada pelo Departamento de Bombeiros de Tulsa, que passou a informação à Reuters.

Existem informações de que o número de participantes do comício foi considerado baixo devido a um boicote realizado por usuários do TikTok e fãs de K-Pop .

Houve aumento no número de casos no estado de Oklahoma após a realização do evento.