Não perca para a inflação: veja investimentos seguros e melhores que a poupança

Tradicional investimento de muitos brasileiros, a poupança , apesar da segurança, não é mais um boa aposta. Em 2020, ela perdeu para a inflação. Ou seja, no fim das contas, investir apenas na poupança passou a significar perda de dinheiro. Pensando nisso, o iG listou investimentos seguros, sem riscos, e que vão garantir proteção melhor do que a poupança ao seu dinheiro.

Desde pequenas até maiores quantias, ninguém gosta de perder dinheiro. Então, saber onde investir e como fazer isso – garantindo estabilidade e flexibilidade para quando precisar da grana – é essencial.

Por que deixar dinheiro na poupança não vale mais a pena?

Para quem é um investidor mais conservador ou ainda não investe seu dinheiro, o medo de perder cria alguns vícios, como a crença de que só a poupança garante segurança. Não é bem assim.

A poupança tem tido rendimentos baixos recentemente porque depende da taxa básica de juros da economia, a Selic , e o comportamento da Taxa Referencial ( TR ). Com os juros básicos a 2% ao ano, a mínima histórica, e inflação alta , quem se prendeu à poupança perdeu dinheiro em 2020. Sem risco? Sim, mas sem nenhum rendimento.

Onde investir sem correr risco e com maior retorno?

Tesouro Direto :

Sem grande rentabilidade e também atrelado à taxa Selic, paga 100% da TR, e não 70%, como a poupança. É ideal para a reserva de segurança, já que, investindo no Tesouro Direto, você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, contando com garantia do governo. São considerados os investimentos mais seguros do Brasil.

Fundo Garantidor de Crédito (FGC) :

Qualquer investimento coberto pelo FGC está protegido em até R$ 250 mil em títulos de um único banco ou instituição financeira, limitado a R$ 1 milhão por CPF. Garante margem de segurança muito alta, e inclui na lista de possíveis investimentos, por exemplo, a própria poupança. Além dela, outros investimentos garantidos pelo FGC são:

CDB;

Letra de Câmbio (LC);

RDB;

LCI/LCA; e

Letra Hipotecária (LH).

Qualquer um desses títulos de renda fixa garantem absoluta proteção, ou seja, não há risco de perder dinheiro, o que também não significa abrir mão de buscar uma rentabilidade maior que a da poupança.

Dentre os títulos listados na cobertura do FGC, os dois mais conhecidos são CDB e LCI/LCA. O que são eles?

CDB :

No CDB, você “empresta” o dinheiro ao seu banco, credor de credibilidade e que garante devolução com juros. Tem proteção especial do FGC, então não há risco para valores inferiores a R$ 250 mil. É possível fazer investimentos pequenos, como de R$ 500, muitas vezes direto do aplicativo de seu banco. É possível resgatar seu dinheiro no mesmo dia, então pode ser usado como reserva de emergência .

LCI e LCA :

A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) são opções seguras e que apresentam bons rendimentos. Investimentos emitidos pelos bancos para captação de recursos, eles garantem taxa de rentabilidade anual, estabelecida na hora da compra. Contemplam dois setores que seguem crescendo e são isentas do Imposto de Renda (IR), tal qual a poupança. São protegidos pelo FGC.